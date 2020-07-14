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رياضة

رغم رفضه سابقا.. مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات نادي الزمالك المقبلة.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:24 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، أنه كان ينوي عدم الترشح لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة.

وأوضح خلال تصريحات لـ برنامج زملكاوي :" قررت بعد مشاورة أسرتي وضغوط عديدة منهم عدم الترشح لرئاسة النادي من جديد بعد تحقيق كل الانجازات الممكنة".

وأكمل:" ولكني عدلت عن قراري بعد تلقي هذه الرسائل من قطر وعرض رشوة عليّ من أحل تنازلي عن رئاسة النادي"

وأضاف :"جائتني رسالة تعرض عليّ الحصول على 15 مليون دولار من شخص قطري من أجل التنازل عن رئاسة الزمالك ومليارات العالم لا تغنيني عن خدمة النادي".
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