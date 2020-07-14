رغم رفضه سابقا.. مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات نادي الزمالك المقبلة.. فيديو

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، أنه كان ينوي عدم الترشح لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة.





وأوضح خلال تصريحات لـ برنامج زملكاوي :" قررت بعد مشاورة أسرتي وضغوط عديدة منهم عدم الترشح لرئاسة النادي من جديد بعد تحقيق كل الانجازات الممكنة".





وأكمل:" ولكني عدلت عن قراري بعد تلقي هذه الرسائل من قطر وعرض رشوة عليّ من أحل تنازلي عن رئاسة النادي"



