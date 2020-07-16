مرتضى منصور: جمهور الأهلي يشكرني لأني كشفت الخطيب.. ولن ننسى قضية نادي القرن.. فيديو

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يتمسك بقضيته الأساسية، وهي حق نادي الزمالك في لقب "نادي القرن" الإفريقي.





وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات متلفزة على قناة "الزمالك" الرسمية، "الفيديو المفبرك مش هيخلينا ننسى لقب القرن القضية الأساسية".





وتساءل رئيس الزمالك "في الفيديو المفبرك حاولوا يقلدوا صوتي وأنا بقول البلد دي مفيهاش راجل.. أي بلد تقصدون بشالوش أم ميت غمر؟".





كما انتقد مرتضى منصور أي شخص لا يصدق أن الفيديو مفبرك، قائلًا "أي أهلاوي مش مصدق إن الفيديو مفبرك.. هو حر، أتلقى رسائل من جمهور الأهلي الحقيقي ويقولون لي: شكرا إنك كشفت الخطيب".





وتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه صوت مرتضى منصور، وهو يسب عددا من الأشخاص، فيما نفى رئيس الزمالك ذلك، مؤكدا أن الفيديو مفبرك وغير حقيقي.