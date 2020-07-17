مرتضى منصور ينفي انسحاب الزمالك من الدوري

نفي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، انسحاب الفريق الأبيض من الدوري الممتاز في موسمه الحالي 2019 /2020.





وقال رئيس الزمالك خلال جلسته مع جروبات وصفحات القلعة البيضاء في مقر النادي: لم اتحدث عن بطولة تادوري وعن مشاركة الفريق مؤكدا أن هذا الفريق يؤدى تدريباته اليومية تحت إشراف الجهاز الفنى









وكان الدوري الممتاز قد تم إيقافه في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد قبل أن يعلن اتحاد الكرة عودته في أغسطس المقبل.





وفي وقت سابق من الجلسة أكد أنه لن يترك حق الزمالك في قضية نادي القرن التي أعاد فتحها من جديد.





وحضر الاجتماع كل من هاني زادة وعلاء مقلد عضوا المجلس وشريف حسين المدير التنفيذي للنادي.

يذكر أن جماهير الزمالك داعمة بشكل كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور في كل القضايا وخاصة ملف نادي القرن.





