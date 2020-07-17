AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور ينفي انسحاب الزمالك من الدوري

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:47 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
حسن العمدة
نفي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، انسحاب الفريق الأبيض من الدوري الممتاز في موسمه الحالي 2019 /2020.

وقال رئيس الزمالك خلال جلسته مع جروبات وصفحات القلعة البيضاء  في مقر النادي: لم اتحدث عن بطولة تادوري وعن مشاركة الفريق مؤكدا أن هذا الفريق يؤدى تدريباته اليومية تحت إشراف الجهاز الفنى 


وكان الدوري الممتاز قد تم إيقافه في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد قبل أن يعلن اتحاد الكرة عودته في أغسطس المقبل.

وفي وقت سابق من الجلسة أكد أنه لن يترك حق الزمالك في قضية نادي القرن التي أعاد فتحها من جديد.

وحضر الاجتماع كل من هاني زادة وعلاء مقلد عضوا المجلس وشريف حسين المدير التنفيذي للنادي. 

يذكر أن جماهير الزمالك داعمة بشكل كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور في كل القضايا وخاصة ملف نادي القرن.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقف الدوري لم يمنعه.. مرتضى منصور يواصل إثارة القضايا الشائكة

أحمد مرتضى يكشف تطورات ملف لقب نادي القرن .. فيديو

لا نسعى لمعاداة أحد.. الزمالك يعلن تطورات قضية نادي القرن.. فيديو

حديث الأب والأبناء.. تعرف على تصريحات رئيس الزمالك ونجليه

بدء اجتماع مرتضى منصور مع مسئولي الجروبات والصفحات الزملكاوية

تصعيد دولى لـ أزمة نادي القرن.. مرتضى منصور: لن أترك حق الزمالك

ترشيحاتنا

تعرف على موعد ظهور نتائج التجارب البشرية للقاح أكسفورد لمواجهة كورونا

أفشة يرفض هجوم لاعب الزمالك السابق على الأهلي.. فيديو

بعد أزمتها مع محمد وزيري.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر

بعد حكم حبس محمد رمضان.. أول تعليق من الطيار أشرف أبو اليسر

حالته مستقرة .. أشرف زكي: سناء شافع ليس مصابا بـ كورونا

"مش أنا" .. حي الدقي يتحفظ على معدات تصوير فيلم تامر حسني الجديد.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاكيت تاني مرة.. بوجبا يستمع إلى القرآن في سيارته الفارهة.. صور

حالة نادرة .. كورونا يصيب مريضا بالشلل بسبب مهاجمة الأعصاب

والده يصارع الموت بالعناية المركزة.. تهور شاب يتسبب في إصابة عائلته بالكامل بـ كورونا