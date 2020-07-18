أشرف مدبولي مديرًا لـ مكتب BBC القاهرة خلفا لـ صفاء فيصل

تولى الكاتب الصحفى أشرف مدبولي، منصب مدير مكتب BBC بالقاهرة، اليوم الجمعة.





وأكدت مصادر لصدى البلد، أن مدبولي كان يشغل منصب رئيس تحرير مكتب BBC ، ووقع الاختيار عليه ليتولى منصب مدير المكتب خلفا لـ صفاء فيصل، التي تولت المنصب لمدة عامين.





وأوضحت المصادر أن مدبولي تولي المنصب، بناءً على مسابقة أجريت خلال الفترة الماضية، ومن المفترض أن تعود صفاء للمكتب الرئيسي بلندن.



