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أخبار البلد

أشرف مدبولي مديرًا لـ مكتب BBC القاهرة خلفا لـ صفاء فيصل

السبت 18/يوليه/2020 - 12:47 ص
صدى البلد
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حمادة خطاب
تولى الكاتب الصحفى أشرف مدبولي، منصب مدير مكتب BBC بالقاهرة، اليوم الجمعة. 

وأكدت مصادر لصدى البلد، أن مدبولي كان يشغل منصب رئيس تحرير مكتب BBC ، ووقع الاختيار عليه ليتولى منصب مدير المكتب خلفا لـ صفاء فيصل، التي تولت المنصب لمدة عامين. 

وأوضحت المصادر أن مدبولي تولي المنصب، بناءً على مسابقة أجريت خلال الفترة الماضية، ومن المفترض أن تعود صفاء للمكتب الرئيسي  بلندن.

وكانت صفاء فيصل،  قد عُينت مديرًا لمكتب BBC القاهرة، قبل عامين من الآن، وتسلمت الإعلامية صفاء فيصل، منصب مديرة مكتب «بي بي سي» القاهرة، عقب مسيرة حافلة بالمقر الرئيسي في لندن، خلفًا للإعلامي أكرم شعبان.
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