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أحمد سعد يغني أغنيته الأشهر فى مسلسل البرنس

السبت 18/يوليه/2020 - 02:07 ص
أحمد سعد ومحمد رمضان
أحمد سعد ومحمد رمضان
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حمزة شعيب
استضاف الإعلامي رامي رضوان، الجمعة، الفنان أحمد سعد، ببرنامج مساء dmc، الذي يذاع على قناة dmc، وذلك بعد تألقه في تقديم أغاني مسلسل البرنس الذي عرض خلال شهر رمضان بطولة الفنان محمد رمضان وبمشاركة النجم أحمد زاهر والنجمة روجينا وعدد من الفنانين.

وتحدث الفنان أحمد سعد خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، عن كواليس تحضير أغانى المسلسل، ويكشف مصير أغنية "١٠٠ حساب" مع حسن شاكوش بعد رفض نقابة المهن الموسيقية طرحها، كما يغنى خلال  اللقاء باقة من أجمل أغانيه ويحتفل مع جمهوره بقدوم عيد الأضحى المبارك.

وقام أحمد سعد بغناء أغنية مسلسل البرنس والتي لاقت رواجا واسعا خلال عرض المسلسل بشهر رمضان،  ولذلك لكونها ترتبط في الأذهان بلقطات عودة بطل المسلسل محمد رمضان وإنتقامه من إخوته.
 
وذكر المطرب أحمد سعد أن الغياب لفترات سبببها لكى أفن وبسبب الظروف، ولدى فترات معينة يكون بها مشاكل.
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