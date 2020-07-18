برفقة كمال أبو ريا والسقا.. رانيا محمود ياسين تستعيد الذكريات

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها بصورة جديدة تستعيد بيها الذكريات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





صوره في بدايتي من مسلسل مع مرتبه الشرف وظهرت رانيا ياسين في الصورة برفقة الفنان كمال ابوريا، احمد السقا وحنان شوقي، إحسان القلعاوي والمخرج وجيه الشناوي وعلقت عليها قائلة :





وحازت الصورة علي اعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي :





جميلة يا فنانة ، تشبهي دلال عبد العزيز ، اعمالك مميزة





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يُذكر أن رانيا محمود ياسين شارك في السباق الرمضاني في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.





مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.