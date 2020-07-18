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فن

برفقة كمال أبو ريا والسقا.. رانيا محمود ياسين تستعيد الذكريات

السبت 18/يوليه/2020 - 06:02 ص
طاقم عمل مسلسل مع
طاقم عمل مسلسل مع مرتبة الشرف
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها بصورة جديدة تستعيد بيها الذكريات  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رانيا ياسين في الصورة برفقة الفنان كمال ابوريا، احمد السقا وحنان شوقي، إحسان القلعاوي والمخرج وجيه الشناوي وعلقت عليها قائلة : صوره في بدايتي من مسلسل مع مرتبه الشرف

وحازت الصورة علي اعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي :

جميلة يا فنانة ، تشبهي دلال عبد العزيز ، اعمالك مميزة 

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يُذكر أن رانيا محمود ياسين شارك في السباق الرمضاني في  مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.
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