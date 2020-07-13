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فن

دائما أتناول القضايا الصعبة.. رانيا محمود ياسين تستعيد ذكرياتها مع العمل الإعلامي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:03 م
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
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ميرنا محمود
استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين ذكرياتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

ونشرت رانيا عدة صور من حلقاتها القديمة وكتبت معلقة: دي ميموري من الفيس بوك عن تغطيه حادث البرث كنت دائما اتناول القضايا الصعبه وملفات الشائكه مش تقولولي فاكره حلقه الملحد.

وكانت قد استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بع تعرضها للسرقة على يد الهاكرز.

واحتفلت رانيا محمود ياسين باستعادة حسابها ونشرت صورة وعلقت عليها: "الانستجرام رجع يا رجالة بشكر أحمد شريف على المجهود العظيم اللي عمله".

يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام.

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مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.
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