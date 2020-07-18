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اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 18 -7- 2020

السبت 18/يوليه/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم، السبت 18-7-2020، حيث سجل سعر جرام الذهب  عيار 21 نحو 187.19 درهم.


وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.





يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.


وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (213.92 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (58.24 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (196.10 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (53.39 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (187.19درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 50.96 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (160.44 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (43.68 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (124.79 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (33.97دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (106.96 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (29.12 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,653 درهم إماراتي ) أي ما يعادل  ( 1,811 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,497  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (407.70 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (213,922  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (58,241 دولار أمريكي)
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