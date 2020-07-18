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6 شهور مجانا.. بشرى بشأن تأشيرات الوفود السياحية.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 10:17 ص
تأشيرة سياحية
تأشيرة سياحية
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شيرين عادل
قال علي غنيم، عضو مجلس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الحكومة المصرية أعدت كل المنشآت السياحية والمطارات لإعطاء انطباع جيد لاستقبال الوفود السياحية. 

وكشف عضو مجلس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي ببرنامج صباح الورد المذاع عبر فضائية TEN، عن تقديم وزارة السياحة تسهيلات بمنح التأشيرة لمدة 6 شهور مجانا  وذلك لتشجيع قطاع  السياحة.

وأكد علي غنيم، أن المقصد السياحى المصري فريد من نوعه خاصة وأن الحضارة الفرعونية هى الوحيدة التى تدرس  فى العالم والجميع يتمنى زيارة الآثار المصرية. 

ولفت عضو مجلس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إلى أن قطاع السياحة المصرية حقق 12 مليار دولار العام الماضى بإجمالى استقبال 12 مليون سائح.

وتابع على غنيم، أن مصر جاهزة تماما لا ستقبال الأفواج  السياحية باتباع كل الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا. 
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