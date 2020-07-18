AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائبة: اقتصادنا يحظى بثقة دولية والإصلاحات عززت من صلابته

السبت 18/يوليه/2020 - 12:19 م
النائبة فايقة فهيم
النائبة فايقة فهيم
Advertisements
فريدة محمد
أكدت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات الاقتصادية أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري ومكنّته من التعامل مع التحديات.

وأشارت فهيم – في بيانها اليوم- إلى تقرير مؤسسة "فيتش سوليوشنز" الذي يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.6% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع في العام المالي المقبل إلى 3.6%، وسيواصل الاقتصاد المصري النمو ليصل إلى 5.4% في العام المالي 2021- 2022، كما تتوقع فيتش أن يبقى الاقتصاد المصري قويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتة أيضًا إلى توقعات المؤسسة البحثية الإسبانية فوكاس إيكونوميكس بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي وبنسبة 3.7% خلال العام المالي المقبل 2020/2021 .

ونوهت إلى تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط ٦,٨٪ حتى عام ٢٠٢٧؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.

وأوضحت فهيم، أن أهمية التقارير الدولية الصادرة عن الاقتصاد المصري، ترجع إلى أنها تعتبر من المقاييس الاقتصادية المهمة حيث تعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد.

وأضافت، أن هذه الإشادات تأتي انعكاسًا لتنوع  وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، وتؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إبقاء موديز على التصنيف الائتماني لمصر.. المالية: المؤسسات الدولية تثق في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع أزمة كورونا

هالة السعيد: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساعدتنا على امتصاص آثار كورونا

توقعات بتحقيق معدل نمو 2.6%.. التخطيط تصدر تقريرا يرصد إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري

المالية: حققنا معدل نمو 5.6% ..والإدارة الالكترونية للموازنة العامة ساهمت في ضبط الأداء المالي

من بينها هارفارد وجالوب.. مؤسسات دولية تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.. تفاصيل

التخطيط ترصد الإشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري.. صندوق النقد: تحسن الأوضاع عزز من قدرة السلطات على التعامل بسرعة صد الصدمات.. وستاندرد أند بورز تبقي على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل الهجوم على الخطيب.. خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي.. شكوى جديدة من كهربا ضد الزمالك

خلو بالكو.. أستاذ صحة عامة يكشف نسب التعافى من كورونا وكيفية القضاء على منحنى الإصابات

دعاء صلاة الضحى يغفر الذنب ويفرج الكرب والهم

فرنسا تفتح تحقيقا حول «الحرق العمد» لـ كاتدرائية نانت

النار كلت كل حاجة.. مصرع سيدة وحماتها وأطفالها في حريق شقة بأسيوط

بسبب سيلفي مفاجئ بكاميرا ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يتصدر ترند جوجل

AdvertisementS

عاد من الموت بعد دفنه بشهور.. تفاصيل العثور على مدرس حي بمقابر كفر الحصر في الزقازيق ..شاهد

لن تعجب تركيا.. سفير اليونان: مصر على وشك التوقيع على صفقة المنطقة الاقتصادية الخالصة

رويترز: مصر تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا

بعد صورة المايوه.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها

هل ستقام صلاة عيد الأضحى أم لا؟.. اقتراحان لا ثالث لهما تعرف عليهما

الزيارة الخامسة منذ إنهاء الخلافات.. رئيس وزراء إثيوبيا يصل إريتريا

التصالح مع مخالفات المباني.. 10 مستندات بالقانون لحماية عقارك من الإزالة

فى ذكرى ميلاد أبو الفتوح عمارة.. شقيقته فنانة شهيرة وقدم ما يقرب من 200 عمل

الداخلية تنتهى من إعداد حركة تنقلات الشرطة ٢٠٢٠

إخماد حريق في عقار بشارع الموسكي.. صور

والدة طفلة أوسيم المشنوقة: بنتي اتخطفت واتقتلت ومشوفتهاش.. آخرة مرة رقصت على عود البطل وشربت عصير.. فيديو وصور

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل الهجوم على الخطيب.. خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي.. شكوى جديدة من كهربا ضد الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كورولا تطرح toyota corolla apex سبور للسباقات.. فيديو وصور

طريقة عمل بان كيك المانجو.. خطوة بخطوة

لسان البحر بطور سيناء.. واحة الاستجمام والهدوء وملاذ لهواة الصيد