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مرأة

بجلد الثعبان.. سلمى رشيد تبرز أنوثتها فى إطلالة جذابة

السبت 18/يوليه/2020 - 12:33 م
سلمى رشيد
سلمى رشيد
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آية التيجي
حرصت الفنانة المغربية سلمى رشيد على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " إنستجرام ".

وظهرت سلمى رشيد بإطلالة صيفية جذابة ومميزة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

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وظهرت سلمى رشيد بفستان بتوب باللون الرمادي والابيض على شكل جلد الثعبان، واختارت عليه بنطال جينز ضيق باللون الازرق، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وتركت سلمى رشيد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز إطلالتها بشكل كبير وتناسب معها.

وأكملت سلمى رشيد إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت  وضع اللون الروز  كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والآي شادو لتبرز من جمال عينيها ، وطلاء اظافر باللون النيود البينك.

واختارت سلمى رشيد أن تبرز إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث ارتداء نظارة نظر باللون الروز.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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🦋 #salmarachid #سلمى_رشيد

A post shared by Salma Rachid (@salmarachid.official) on

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