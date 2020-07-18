بجلد الثعبان.. سلمى رشيد تبرز أنوثتها فى إطلالة جذابة

حرصت على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " إنستجرام ". الفنانة المغربية سلمى رشيد على مشاركة





وظهرت سلمى رشيد بإطلالة صيفية جذابة ومميزة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.



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وظهرت

بفستان بتوب باللون الرمادي والابيض على شكل جلد الثعبان، واختارت عليه بنطال جينز ضيق باللون الازرق، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وتركت

شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز إطلالتها بشكل كبير وتناسب معها.



وأكملت

إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت وضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والآي شادو لتبرز من جمال عينيها ، وطلاء اظافر باللون النيود البينك.



واختارت

أن تبرز إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث ارتداء نظارة نظر باللون الروز.