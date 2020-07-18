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أخبار البلد

الشوربجي يناشد جميع الصحفيين الالتزام بالبيانات الرسمية للوطنية للإعلام

السبت 18/يوليه/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

ناشد المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة جميع الصحفيين والإعلاميين الالتزام فقط بما تصدره الهيئة من معلومات حول الملفات التي أوكلت للهيئة للعمل عليها إثر توليه المنصب مؤخرا.

ونفى الشوربجي فى تصريحات له  كل ما تردد خلال الفترة السابقة حول قيام الهيئة باستقبال من يطلبون الترشح لمناصب قيادية فى التغييرات الصحفية المرتقبة لطرح أنفسهم وتقديم سيرتهم الذاتية والمهنية، قائلا إنه لم يمض على عمل الهيئة سوى أسبوعين، لذا استقبلت كل من حضر للتهنئة بتوليه المنصب الجديد.

وشدد على ان بيانات الهيئة الرسمية هي المصدر الوحيد للمعلومات الخاصة بأية ملفات تتولى الهيئة العمل عليها خلال الفترة الحالية، مناشدا الجميع بالهدوء والتأني وعدم إثارة البلبلة والشائعات.

واشار إلى أن هناك خطة معدة بالفعل لحل المشكلات الاقتصادية للمؤسسات الصحفية القومية، وإنه طرحها قبل توليه هذا المنصب.

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