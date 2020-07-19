قصة كفاح.. حكاية محمود يحارب الشمس الحارقة لإطعام أولاده .. فيديو

طرق معظم الابواب بحثا عن عمل ، هو وشقيقه الأصغر " خالد " للبحث عن وظيفة ، خاصة أنه متزوج ويعول 3 أبناء ، فلم يجد الوظيفة التى تناسبه .





لكن محمود روادته فكرة رائعة ، بعد ان رفض الاستسلام والجلوس فى المنزل امام الفيس بوك مثل بعض شباب هذا الزمن





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توجه محمود إلى أحد تجار الموتوسيكلات وأشترى منه ترويسكل بالتقسيط بعد أن سدد له مقدم 4 ألاف جنيه .





ثم ذهب الى سوق الخضر والفاكهة وتعرف على أحد كبار السوق وتعاقد معه على شراء كميات من البطيخ بالاجل لبيعها وليكون مكسبها هو مصدر رزقه هو وشقيقه.







ويتوجه محمود صباح كل يوم الى سوق الخضر والفاكهة ليشترى كميات من البطيخ ، ويحملها على الترويسكل ، ثم يتوجه الى أحد الشوارع الجانبية المحيطة بمديرية التربية والتعليم ، ليبيع البطيخ و استطاع أن يكون عددا من الزبائن يوميا .





يقول محمود الشاب إنه لم يستسلم بعدما فشل في العثور على وظيفة ، بل الله يرزق الجميع وعلى الإنسان السعى".









أضاف محمود:" أقف بترويسكل البطيخ من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء ، وأبيع البطيخ للأهالى ، والاسعار مناسبة حيث هناك بطيخة تزن 5 كيلو تباع ب30 جنيه وأخرى 7 كيلو تباع ب 40 جنيها ويوجد ايضا بطيخ بسعر 20 جنيها للواحدة" .







ويقول محمود بأن الفيوم لاتزرع البطيخ بل يقوم تجار الخضر والفاكهة بشراؤه من محافظات العريش ودميا ط والبحيرة ، فهى محافظات معروفة بجودة أنواع البطيخ .







ويضيف محمود :"أننى متزوج واعول 3 اولاد فى المراحل التعليمية ، وبيع البطيخ هو وظيفتى ومصدر رزقى أنا وأسرتى والحمد لله مستورة".









وتابع :"الحمد لله أسدد أقساط الترويسكل الشهرية الذى اشتريته ، وقد قاربت على الانتهاء" .