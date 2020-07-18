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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ مشروعات تطوير مدينة طور سيناء

السبت 18/يوليه/2020 - 05:09 م
جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم السبت الاعمال  الجاري تنفيذها في طور سيناء حيث تفقد  المحافظ برفقته المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء نادر عشماوي السكرتير العام واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات التنمية   مشروع الممشي السياحي  وطريق الكورنيش.

وشدد المحافظ علي سرعه الانتهاء من المشروعات الجارية حتي  يتمكن المواطنون من التنزه بها خلال عطلة عيد الاضحى المبارك .

وتابع المحافظ  تنفيذ شارع ٣٠٦ التجارى الذى ينفذ علي  كورنيش المدينه وذلك لتوفير فرص عمل لشباب مدينة طور سيناء بأنشطة متنوعة مثل الأطعمة والمشروبات لأهالي طور سيناء  وروادها.

ويعد هذا المشروع ضمن المشروعات التنموي الحضارية الجارى تنفيذها الآن وهى ممشى أهل مصر وكورنيش المدينة وشاطئ الفيروز العام وحدائق الزهراء والتى كان وعد   بها المحافظ مواطنى طور سيناء للارتقاء بعاصمة محافظة جنوب سيناء لإضافة بعد حضارى وجمالى وسياحى وترفيهى لمدينة طور سيناء.

كما تفقد المحافظ  مشروع الشاطئ العام  وإقامة شاليهات به   وحديقة  وملاعب  والتي قاربت علي الانتهاء من بممشي  اهل مصر المقام علي شاطئ  القمر بطور سيناء
 وتفقد اعمال شاليهات اليوم الواحد المقامة علي الشاطئ  وشهد أعمال تركيب أبراج الإنقاذ على شاطئ ممشى أهل مصر ذلك لتوفير أقصى درجات الأمن والأمان لقاصدى الشاطئ أسوة بما جرى على شاطئ الفيروز.
 
 وشاهد  المحافظ اعمال التشجير والزراعات التي تقام بشاطئ الفيروز العام بالمدينه والتي امر  بها المحافظ في جولته السابقة.
 
ويذكر انه تم تنفيذ وتركيب برجولة  كبيرة علي الشاطي والانتهاء من انشاء 10  شاليات مجهزة لاستقبال الزائرين   لخدمة المصطافين من أهالي المدينة أو خارجها ، وتزويد الشاطئ بملاعب شاطئية للممارسة الرياضات عليها ومنطقه لالعاب الاطفال .

ويذكر ان المنطقه تشهد تطويرا حقيقيا حيث يجرى تطوير كورنيش المدينة، ورصف وتوسيع وازدواج وتجميل طريق منطقة حمام موسى، بطول 3.5 كيلومتر،  بالاضافة لتوسعة الطريق وإقامة مشاية دراجات، وأخرى للمشاة، وحارتين كل حارة عرضها 8 أمتار، وعرض الطريق الإجمالى 30 مترا .

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