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محافظات

تلقي طلبات 2 مرشحين لمجلس الشيوخ بمحكمة جنوب سيناء

السبت 11/يوليه/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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ايمن محمد
شهدت لجنة تلقي  طلبات  المرشحين لمجلس الشيوخ بمحكمة جنوب سيناء الابتدائية بطور سيناء، تلقي طلبات 2 من المرشحين  وسط ضعف الإقبال في اليوم الاول لتلقي طلبات الترشيح من مرشحي جنوب سيناء.

وكان المرشح الأول الذي تقدم  علي عطوة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة راس سدر  وحصل على رمز القلم، والمرشح الثاني موسى فراج من مدينة دهب وحصل على رمز الأسد، وذلك وسط إجراءات احترازية وقائية  عالية حيث التزم المرشحين بالكمامات. اثناء  تقديم طلبات الترشيح.
 
وقال موسى فراج أحد المرشحين، إن إجراءات التقدم منظمة بشكل جيد  من الهيئة العليا للانتخابات   وشكي  فراج من انحصار فترة الدعاية الانتخابيه  مترامية الاطراف   ومساحتها تبلغ اكثر من ٦٠٠ كيلو.
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