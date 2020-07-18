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الخلل المناعي يتزايد في الشتاء.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد الموجة الثانية لـ الفيروس .. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 06:22 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن فصل الشتاء يشهد عادة زيادة فيه حدة انتشار الفيروسات نتيجة للتقلبات الجوية التي تحدث في هذا الوقت. 

وكشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببر نامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC  مصر، عن توقع  اللجنة انتهاء فيروس كورونا فى شهر سبتمبر على أن تبدأ الموجة الثانية فى شهر نوفمبر المقبل.

ولفت صلاح حسنى ، إلى أن فصل الشتاء ينتج عنه خلل مناعى نتيجة تغير درجات الحرارة وتقلبات الجو على مدار الساعة.

وأوضح الدكتور حسام حسني، أن علاقة الموجة الثانية بالموجة الأولى لفيروس كورونا يرتبط بالمدة حيث أن الموجة الثانية تظهر بعد شهرين من الموجة الأولى لفيروس كورونا. 

وأشار إلى أن الخوف يكمن في تزامن الموجة الثانية لفيروس كورونا مع نزلات البرد الأخرى من الانفلونزا وهو ما يتطلب التشخيص الدقيق للسيطرة على القلق فى هذه المرحلة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى اليوم.
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