17 فئة الأكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا

أدرج مركز السيطرة على الأمراض والوقاية CDC بعض الأشخاص، كـ"أكثر الفئات عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا " بناءً على شدة الأعراض.









وعرض "CDC" قائمة بالفئات عالية المخاطر المعرضون للإصابة بـ فيروس كورونا وهم المصابون بالأمراض التالية:





مرض كلوي

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

حالة نقص المناعة من زرع الأعضاء

البدانة

أمراض القلب المصلية (مرض الشريان التاجي ، اعتلال عضلة القلب)

داء الكريات المنجلية

داء السكري من النوع 2

الأطفال الذين يعانون من أمراض القلب المتقاربة أو الأمراض العصبية أو الوراثية أو الأيضية

أمراض الأوعية الدموية الدماغية

ارتفاع ضغط الدم

حالة نقص المناعة من عمليات زرع الدم أو نخاع العظام أو فيروس نقص المناعة البشرية أو استخدام الكورتيكوستيرويدات أو غيرها من مثبطات

الخرف والحالات العصبية الأخرى

مرض الكبد

الحمل

التليف الرئوي

التدخين

مرض السكر النوع 1