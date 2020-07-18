فريق التدخل السريع ينقذ طفلا بلا مأوى بعد وفاة والدته وحبس والده

ببني سويف طفل بلا مأوى بمنطقه شرق النيل بجوار مبنى المحافظة القديم بناء على البلاغ الوارد من أهالى المنطقة بتواجد طفل بلامأوى يفترش الرصيف ليلا ونهارا .





توجه الفريق لمكان تواجد الطفل وأجرى دراسة حالة له وتبين أنه يدعي ش. س. م ويبلغ من العمر ١٤ عاما ولا يوجد معه أى اوراق ثبوتية وهو من مواليد محافظة الفيوم والدته متوفية ووالده مسجون وترك المنزل لعدم وجود من يقوم برعايته.





اتخذ الفريق كافه الإجراءات الإحترازيه مع الطفل ضد فيروس كورونا .





وعقد الفريق جلسة فردية مع الطفل وتعريفه بمخاطر وجوده بالشارع ، كما نجح الفريق بإقناع الطفل إستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقا للمصلحه الفضلي للطفل ليتلقي كافه أوجه الرعايه الاجتماعيه والصحيه والنفسيةوالتعليمية.



