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أخبار البلد

فريق التدخل السريع ينقذ طفلا بلا مأوى بعد وفاة والدته وحبس والده

السبت 18/يوليه/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
انقذ فريق التدخل السريع ببني سويف طفل بلا مأوى بمنطقه شرق النيل بجوار مبنى المحافظة القديم بناء على البلاغ الوارد من أهالى المنطقة بتواجد طفل بلامأوى يفترش الرصيف ليلا ونهارا .

توجه الفريق لمكان تواجد الطفل وأجرى دراسة حالة له وتبين أنه يدعي ش. س. م ويبلغ من العمر ١٤ عاما ولا يوجد معه أى اوراق ثبوتية وهو من مواليد محافظة الفيوم والدته متوفية ووالده مسجون وترك المنزل لعدم وجود من يقوم برعايته.

اتخذ الفريق كافه الإجراءات الإحترازيه مع الطفل ضد فيروس كورونا .

وعقد الفريق جلسة فردية مع الطفل وتعريفه بمخاطر وجوده بالشارع ، كما نجح الفريق بإقناع الطفل إستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية  تحقيقا للمصلحه الفضلي للطفل ليتلقي كافه أوجه الرعايه الاجتماعيه والصحيه والنفسيةوالتعليمية. 

ويتلقى فريق التدخل السريع بالوزارة شكاوى وبلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص والاطفال فاقدى الرعاية على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل.
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16439 .. الخط الساخن لفريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعي

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