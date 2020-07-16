AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القباج توجه بتقديم كافة أوجه الدعم للطفلة مكة المعتدى عليها من أبيها

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:22 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم
تلقت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من فريق التدخل السريع المركزى عن تعامل الفريق بمحافظة كفر الشيخ مع حاله الطفله مكة صاحبة الاربعة أشهر من عمرها والذى تداول قصتها رواد موقع التواصل الاجتماعى عن قيام ابيها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات وسحجات وكسور.

توجه الفريق لمكان إقامة الطفله مكة وأجرى دراسة حالة لها ولإسرتها وتبين أن :- 
-  الاب يدعى / م م م ويبلغ من العمر ٢٩ عامآ ويعمل نجار مسلح ويقوم بتعاطى المواد المخدرة وتزوج مرتين وانجب طفلتين بنات ثم تزوج الاخرى وانجب طفلة أخرى دفعة ذلك للتعدى عليها ومحاولة التخلص منها .

- الأم  وتدعى / أ م ع وتبلغ من العمر ٢٥ عامآ قام زوجها بالتعدى عليها حتى لا تتمكن من  إرضاع طفلتها وقامت بتحرير محضر بالواقعة تحت رقم ١٢٨٧٢ لسنة ٢٠٢٠ م

- الطفلة مكة وتبلغ من العمر أربعة أشهر وهى الابنة الثالثة لإبيها والذى قام بالتعدى عليها للتخلص منها لعدم رغبتة فى إنجاب الإناث. 

نسق الفريق مع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء لإستقبال الطفلة بإحدى المستشفيات وتم نقلها بسيارة إسعاف لإجراء فحص طبى شامل لها وبيان ما بها من إصابات وتبين من خلال الفحص المبدئى أنها تعانى من كسر بيدها اليسرى وقدمها اليمنى ووجهها وجار استكمال الفحص .

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الفريق لإتخاذ الإجراءات التالية :
 - متابعة حاله الطفلة وتقديم الدعم النفسى لها .
- متابعة حالة الطفلة الصحية وتلقيها للعلاج .
- صرف مساعدة شهرية لمدة عام من مؤسسة التكافل الإجتماعى .
-متابعة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة  فى هذا  الشأن .

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع بالوزارة يتلقى شكاوى وبلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى الرعاية على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

16439 .. الخط الساخن لفريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعي

بعد خمس سنوات قضاها يفترش الرصيف.. التدخل السريع ينقذ مسنا.. صور

كرسي متحرك وإعانة مالية.. وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع لمساعدة مريض بضمور في المخ

ابنها تركها في الشارع.. القباچ توجه بإنقاذ سيدة مسنة بلا مأوى.. صور

ترشيحاتنا

بعد ضربة موجعة لإخوان تونس.. بيان غاضب من النهضة وتحذير للفخفاخ

شوبير يكشف طبيعة العلاقة بين فايلر وصالح جمعة عقب عودته للتدريبات

السيسى: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن العربي والإقليمي والدولي

هل يجوز للأب توزيع ممتلكاته بقسمة الميراث حال حياته.. دار الإفتاء تجيب

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين مباشرة؟.. طبيب يجيب

شوبير: مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق فى بلاغات الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمينة خليل وياسمين صبري الأبرز.. الفستان الأبيض اختيار النجمات لحفلات الزفاف المنزلية

بـ الكاجوال الجذاب.. نوال الزغبي بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

رد فعل جنوني.. عميل يشهر سلاحا ناريا في مركز تسوق خلال مشادة بسبب الكمامة