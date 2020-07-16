القباج توجه بتقديم كافة أوجه الدعم للطفلة مكة المعتدى عليها من أبيها

تلقت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من فريق التدخل السريع المركزى عن تعامل الفريق بمحافظة كفر الشيخ مع حاله الطفله مكة صاحبة الاربعة أشهر من عمرها والذى تداول قصتها رواد موقع التواصل الاجتماعى عن قيام ابيها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات وسحجات وكسور.





توجه الفريق لمكان إقامة الطفله مكة وأجرى دراسة حالة لها ولإسرتها وتبين أن :-

- الاب يدعى / م م م ويبلغ من العمر ٢٩ عامآ ويعمل نجار مسلح ويقوم بتعاطى المواد المخدرة وتزوج مرتين وانجب طفلتين بنات ثم تزوج الاخرى وانجب طفلة أخرى دفعة ذلك للتعدى عليها ومحاولة التخلص منها .





- الأم وتدعى / أ م ع وتبلغ من العمر ٢٥ عامآ قام زوجها بالتعدى عليها حتى لا تتمكن من إرضاع طفلتها وقامت بتحرير محضر بالواقعة تحت رقم ١٢٨٧٢ لسنة ٢٠٢٠ م





- الطفلة مكة وتبلغ من العمر أربعة أشهر وهى الابنة الثالثة لإبيها والذى قام بالتعدى عليها للتخلص منها لعدم رغبتة فى إنجاب الإناث.





نسق الفريق مع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء لإستقبال الطفلة بإحدى المستشفيات وتم نقلها بسيارة إسعاف لإجراء فحص طبى شامل لها وبيان ما بها من إصابات وتبين من خلال الفحص المبدئى أنها تعانى من كسر بيدها اليسرى وقدمها اليمنى ووجهها وجار استكمال الفحص .





كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الفريق لإتخاذ الإجراءات التالية :

- متابعة حاله الطفلة وتقديم الدعم النفسى لها .

- متابعة حالة الطفلة الصحية وتلقيها للعلاج .

- صرف مساعدة شهرية لمدة عام من مؤسسة التكافل الإجتماعى .

-متابعة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا الشأن .



