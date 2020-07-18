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أردوغان يعيد حساباته.. أحمد موسى: الجيش الليبي يرصد أي طائرة من على بعد 300 كيلو

السبت 18/يوليه/2020 - 07:54 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجيش الليبي وضع منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 300" في سرت.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لو طلعت طائرة؛ يضربها الدفاع الجوي من على بعد 300 كيلو متر".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن "منظومة الدفاع  الجوي  التي وضعها الأشقاء في ليبيا تحمي سماء سرت والجفرة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  لو تدخلت مصر في ليبيا؛ ندخل بناء على طلب من الأشقاء في ليبيا، ونحمي الأمن القومي المصري والعربي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  هناك قدرات قتالية كثيرة في الجيش الوطني الليبي"، مضيفا:" أردوغان يعيد حساباته كثيرا قبل أي تحرك في ليبيا؛ لان اي تحرك بالنسبة له تحرك قاتل ".
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