أحمد موسى: تحالف القبائل الليبية مع مصر ورئيسها جاب لأردوغان ارتكاريا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخارجية المصرية شنت هجوما حادا على أردوغان والنظام التركي.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أردوغان خرج بتصريحات ردا على تفويض القبائل الليبية للرئيس السيسي لحماية أمن ليبيا.





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "تركيا تاتي من مسافة 2200 كيلو متر لغزو دولة عربية وإحنا أرضنا واحدة في مصر وليبيا".





ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "هناك امتدادا بين الشعب المصري والليبي وهناك اختلاط بين القبائل المصرية والليبية".



