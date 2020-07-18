AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: تحالف القبائل الليبية مع مصر ورئيسها جاب لأردوغان ارتكاريا

السبت 18/يوليه/2020 - 07:24 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  الخارجية المصرية شنت هجوما حادا على أردوغان والنظام التركي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أردوغان خرج بتصريحات ردا على تفويض القبائل الليبية للرئيس السيسي لحماية أمن ليبيا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "تركيا تاتي من مسافة 2200 كيلو متر  لغزو دولة عربية وإحنا أرضنا واحدة في مصر وليبيا".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "هناك امتدادا بين الشعب المصري والليبي وهناك اختلاط بين القبائل المصرية والليبية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "تحالف القبائل الليبية مع مصر ورئيسها جاب لأردوغان ارتكاريا"، مضيفا: "كل قبائل الشعب الليبي كانوا متواجدين في لقاء الرئيس السيسي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتعرض لغزو إرهابى تركى.. مشايخ القبائل الليبية: خطاب الرئيس السيسى جاء استجابة لمطالبنا

مشايخ القبائل الليبية: لا تفاوض مع الإرهابيين.. وأردوغان يحقد على العرب.. فيديو

قبائل ليبيا: الشعب بالكامل يطالب الجيش المصري بالوقوف معه لمواجهة المرتزقة

السيسى: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن العربي والإقليمي والدولي

السيسى يلتقى مشايخ وأعيان القبائل الليبية ..ويؤكد التزام مصر بالدفاع عن ليبيا وحالة التكاتف الوطني بين البلدين

الصحف اللبنانية تبرز تصريحات الرئيس السيسي حول ليبيا

ترشيحاتنا

الناطق باسم المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا: قوات أردوغان توقفت عند الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس السيسي

بمكياج بسيط.. زوجة مصطفى فهمي بملابس صيفية تبرز ملامحها

الرئيس السيسى يجتمع مع وزير الداخلية

الكاف يختار هدفي محمد زيدان وحسني عبدربه ضمن الأفضل في أمم أفريقيا 2008

تويوتا كورولا تطرح toyota corolla apex سبور للسباقات.. فيديو وصور

حاجة غريبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل حلمها بـ ممدوح وافي

AdvertisementS

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الداخلية لعام 2020

ترامب يزيل صور كلينتون وبوش من مدخل البيت الأبيض

الأنبا أغابيوس لـ صدى البلد: السيدة العذراء ظهرت فوق كنيسة دير مواس فجر الجمعة ..صور

الخلل المناعي يتزايد في الشتاء.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد الموجة الثانية لـ الفيروس .. فيديو

نجم بيراميدز يرفع راية التمرد ويفتعل الأزمات من أجل عيون الأهلي

الناطق باسم المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا: قوات أردوغان توقفت عند الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس السيسي

يمارس عمله الرعوي .. البابا تواضروس لـ صدى البلد: إصابتى بـ كورونا شائعات كاذبة

إحالة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي للمحكمة الاقتصادية بتهمة سرقة فكرة البرنامج الرمضاني

احذر.. اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو.. جميع الطرق متاحة الآن

موسكو: حكومة الوفاق تعهدت بالإفراج عن المحتجزين الروس في ليبيا

هل اقتربت موجة ثانية من كورونا ؟ لجنة مكافحة الفيروس تكشف التفاصيل

هل ستقام صلاة عيد الأضحى أم لا؟.. اقتراحان لا ثالث لهما تعرف عليهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة 3 كلاب .. علا الفارس في إطلالة كاجوال أمام البحر

جيبلي هايبرد أول سيارة كهربائية في تاريخ مازيراتي .. صور

تصميم تخيلى جديد لـ شيفروليه بليزر.. صور