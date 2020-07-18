مصر تدافع عن أمنها.. أحمد موسى: حفيد عمر المختار حضر لقاء الرئيس السيسي مع قبائل ليبيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القبائل الليبية تمثل مكونات الشعب الليبي بالكامل في الشرق والغرب والجنوب.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "وضع السراج غير قانوني في ليبيا ومجلس النواب الليبي هو الجهة الشرعية في ليبيا".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "حفيد عمر المختار كان حاضرا في لقاء القبائل العربية مع الرئيس السيسي".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "مصر تتعامل مع المؤسسة الشرعية المنتخبة في ليبيا وهي البرلمان".



