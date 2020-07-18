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يعاني من مشكلة كبيرة.. أحمد موسى: أردوغان لم ينفذ تهديده بدخول سرت

السبت 18/يوليه/2020 - 07:28 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن القبائل الليبية التي حضرت من أجل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثلون كل مناطق ليبيا في الغرب والجنوب والشرق .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تحرك الجيش المصري خارج الحدود يتطلب موافقة مجلس النواب المصري.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  أردوغان كان يهدد بدخول سرت منذ أكثر من شهر، ولكن بعدما قرر الرئيس السيسي رسم الخط الأحمر سرت والجفرة؛ لم نشهد اي تحرك من الغرب ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "اردوغان يعاني من مشكلة كبيرة؛ لانه وعد بدخول منطقة النفط، واحتلال ليبيا بالكامل، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  الخارجية المصرية شنت هجوما حادا على أردوغان والنظام التركي؛ بعد حديثه عن عدم شرعية تدخل مصر في ليبيا".
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