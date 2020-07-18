900 ألف راكب استقلوا مترو الأنفاق و492 ألف بالسكة الحديد.. أمس

أعلنت وزارة النقل، عدد ركاب محطات مترو الأنفاق أمس الجمعة، وبلغ عدد ركاب الخط الأول 513313، والخط الثاني 345453، والخط الثالث 49572، بإجمالي 908338 راكبا.
فيما أعلنت وزارة النقل، عدد ركاب قطارات السكة الحديد أمس، ووصل عدد الركاب إلى 492754 راكبًا في جميع خطوط السكة الحديد.
وأكدت الوزارة أن عدد رحلات السكة الحديد أمس، على جميع الخطوط بلغ 867 رحلة، حيث واصلت أعمال تطهير وتعقيم المحطات والقطارات، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
يشار إلى أن قطاعات وهيئات وزارة النقل واصلت اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية، واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدى الساعة.