أوس أوس يستعين بـ رباعيات صلاح جاهين في أحدث ظهور بعد وفاة نجله

نشر الفنان محمد أسامة "أوس أوس" ، صورة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فى أحدث ظهور له بعد وفاة نجله.





وعلق اوس اوس على الصورة بكلمات من إحدى رباعيات الشاعر الراحل صلاح جاهين قائلًا: "يأسك وصبرك بين إيديك وإنت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تُمر، أنا دُقت من ده ومن ده، وعجبي.. لقيت الصبر مُر وبرضه اليأس مُر".





يشار إلى أن الفنان محمد أسامة فقد طفله "علي"، الذي رحل الشهر الماضي عن عمر يناهز الـ3 أشهر.





يُذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل "اثنين في الصندوق" الذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك في مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.



