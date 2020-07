أوس أوس يستعين بـ رباعيات صلاح جاهين في أحدث ظهور بعد وفاة نجله

View this post on Instagram

يأسك و صبرك بين ايديك وانت حر ، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر . انا دُقت من دة ومن دة وعجبي لقيت الصبر مُر وبرضه اليأس مُر (صلاح چاهين )