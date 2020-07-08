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فن

كان أحلى حاجة في الدنيا.. أول ظهور لـ أوس أوس بعد وفاة نجله.. شاهد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:23 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر الفنان أوس أوس، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة له وذلك أول ظهور له بعد وفاة نجله. 
كتب أوس أوس على الصورة "مفيش كلام يتقال غير الحمد لله حتة مننا سبقتنا فى الجنة بإذن الله.. ربنا استرد وديعته وكان أحلى حاجة فى الدنيا بس مايتعزش أكيد على اللى خلقه ولا هنكون أحن عليه من ربنا وباذن الله يكون فى كفاله سيدنا ابراهيم الى ان نلتقى ياحبيبى".

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واضاف " ربنا يصبرنا على فراقك يا على وربنا يربط على قلبنا انا ورويدا ويخليلنا عمر يااااارب ..وربنا يبعد اى حاجه وحشه عننا وعن اى حد اللهم امين ونتقابل قريب ياعلى 💔 الحمد لله قدر الله وماشاء فعل " 

وتُوفي الطفل الرضيع "علي" ابن الفنان أوس أوس، بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته.

يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل "اثنين في الصندوق" الذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك في مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.


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