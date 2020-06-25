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فن

حمدي المرغني يواسي أوس أوس في وفاة نجله: قلبي واجعني عليك يا خويا

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:55 ص
حمدى المرغني و أوس
حمدى المرغني و أوس أوس
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مصطفى كرم

قدم حمدي المرغني، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، مواساة لصديقه أوس أوس بعد وفاة نجله الرضيع.


ونشر حمدي المرغني، صورة برفقة أوس أوس معلقا "أوس أوس مش مجرد صاحب جدع أوس أوس أخ بمعنى الكلمة جنبي وقت الضيق قبل وقت الفرح سند وضهر ليا ولكل أصحابه وأهله ودايمًا الضحكة مابتفارقش وشه في أصعب الظروف".


وأضاف حمدي المرغني، "قلبي واجعني عليك ياخويا بس أنا عارف كويس أنك مؤمن بقضاءالله ومؤمن أن علي في مكان أفضل بكتير ؛علي طير من طيور الله في جنته إن شاءالله وانا عارف ان الفراق صعب أوووي بس واثق أن ربنا هيهون عليك بقولك الحمدلله".


وتابع حمدي المرغني، "ربنا يصبرك ويخفف عليك أنت ورويدا وتفضلوا ساندين بعض دايمًا في الشدة وربنا يجعلها أخر الأحزان عليكم إن شاءالله بالله عليكم كل واحد يدعي لأوس أوس ورويدا ربنا يرزقهم الصبر وينزل عليهم السكينة ويصبرهم علي فراق علي ويجعله الله شفيعًا لهم في دخولهم الجنة ويبارك لهم في عمر".


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وتُوفي يوم الإثنين الماضي الطفل الرضيع "علي" ابن الفنان أوس أوس، بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته.


يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل "اثنين في الصندوق" الذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك في مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.


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