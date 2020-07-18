حسام الخولي: لن تتم المصادرة على آراء الأحزاب وممثليها بمجلسي الشيوخ والنواب

أكد حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مجلس الشيوخ، يتشكل من 3 أقسام، 100 بنظام القائمة و100 بنظام الفردي، و100 يعينهم رئيس الجمهورية، وبالنسبة لنظام القائمة، ففي حال عدم وجود قائمة أخرى أمام تلك القائمة، تنجح بشرط الحصول على نسبة الـ5% من أصوات المسجلين، وهو ما حدث من قبل مع قائمة "في حب مصر" بمجلس النواب.





وتابع الخولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر "الحياة"،:" الأحزاب تسعى لتكون ممثلة بآرائها داخل قبة مجلس الشيوخ، ولن يتم المصادرة عن آراء الأحزاب وممثليها بمجلسي الشيوخ والنواب.





ونوه إلى أنه جري تشكيل القوائم بين الأحزاب بعضها البعض منذ 5 أشهر مضت، حيث تم عقد اجتماعات باسم "أحزاب القوي المدنية"، وحظيت تلك الاجتماعات بحوار حزبي وحديث موسع حول شكل القائمة الموحدة وكيفية الاشتراك فيها.





وأشار إلى أن القائمة بها حزب المصري الديمقراطي وحزب التجمع والإصلاح والتنمية، حيث تم وضع 11 حزبا بإيدوليجيات مختلفة تماما، بينما اتفقوا جميعهم على قائمة موحدة: "هذه الأحزاب دخلت في تحالف انتخابي، وهي دي الميزة"، لافتة إلى أن التحالف لن يستمر حتى بعد دخول مجلس الشوري، ولا يوجد من يصادر على الرأي داخل قبة المجلس.