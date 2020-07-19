إنبي: يحق لنا شراء كريم فؤاد.. والنجوم: لم يوقع لـ الأهلي

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي ، أنه تم إعارة كريم فؤاد لنادي
إنبي لمدة موسمين بشروط محددة.
وأضاف عبد الناصر محمد في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم
سبورتس"، أن كريم فؤاد مستمر لنهاية الموسم داخل صفوف الفريق.
وتابع:" النجوم هو من يملك الحقوق التسويقية لبيع اللاعبي ومن حق إنبي
شرائه.
ومن جهة آخري أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم ، أنه إعارة كريم فؤاد
لنادي نبي ستنتهي هذا الموسم.
ونفي محمد الطويلة توقيع اللاعب للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية قائلا:" اللاعب لم يوقع للأهلي وسيتم تجديد إعاراته لنادي إنبي لمدة موسم آخر.