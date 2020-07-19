إنبي: يحق لنا شراء كريم فؤاد.. والنجوم: لم يوقع لـ الأهلي

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي ، أنه تم إعارة كريم فؤاد لنادي إنبي لمدة موسمين بشروط محددة.





وأضاف عبد الناصر محمد في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن كريم فؤاد مستمر لنهاية الموسم داخل صفوف الفريق.





وتابع:" النجوم هو من يملك الحقوق التسويقية لبيع اللاعبي ومن حق إنبي شرائه.





ومن جهة آخري أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم ، أنه إعارة كريم فؤاد لنادي نبي ستنتهي هذا الموسم.





ونفي محمد الطويلة توقيع اللاعب للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية قائلا:" اللاعب لم يوقع للأهلي وسيتم تجديد إعاراته لنادي إنبي لمدة موسم آخر.