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رياضة

إنبي: يحق لنا شراء كريم فؤاد.. والنجوم: لم يوقع لـ الأهلي

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:32 ص
كريم فؤاد
كريم فؤاد
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حسام الحارتي

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي ، أنه تم إعارة كريم فؤاد لنادي إنبي لمدة موسمين بشروط محددة.


وأضاف عبد الناصر محمد في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن كريم فؤاد مستمر لنهاية الموسم داخل صفوف الفريق.


وتابع:" النجوم هو من يملك الحقوق التسويقية لبيع اللاعبي ومن حق إنبي شرائه.


ومن جهة آخري أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم ، أنه إعارة كريم فؤاد لنادي نبي ستنتهي هذا الموسم.


ونفي محمد الطويلة توقيع اللاعب للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية قائلا:" اللاعب لم يوقع للأهلي وسيتم تجديد إعاراته لنادي إنبي لمدة موسم آخر.

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