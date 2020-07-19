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رياضة

تثير بلبلة في دوريات العالم.. ناصر عباس: مقترح مورينيو بشأن الحكام صعب تنفيذه

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:20 ص
ناصر عباس
ناصر عباس
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يسري غازي
أكد ناصر عباس الخبير التحكيمي أن مقترح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الانجليزى بشأن الحكام فى العالم صعب تنفيذه على أرض الواقع.

كان جوزيه مورينيو طالب بقيام الحكام بالادلاء بتصريحات وحوارات صحفية عقب انتهاء المباريات على غرار ما يحدث مع المدربين.

قال ناصر عباس فى تصريحات خاصة لصدى البلد:"حديث جوزيه مورينيو عن مطالبته بادلاء الحكام بتصريحات إعلامية عقب انتهاء المباريات صعب تنفيذه على أرض الواقع".

وتابع: "المفترض أن جميع اللجان الحكام محليا وقاريًا أو عالميا فى العالم تمنع الحكام من اى تصريحات خاصة بعد المباريات وتمنعه أيضاً من شرح او تفسير او تبرير أى قرارات خاصة بالمباراة من شأنها تثير بلبلة فى الوسط الرياضي".

شدّد على انه ممنوع على الحكم أو المساعد او مقيم المباراة الإدلاء بأية تصريحات لأى وسيلة اعلامية لافتا إلى أن الحكم دوره تدوين كافة  الأحداث بالمباراة وإرسالها إلى لجنة الحكام واللجان المختصة.

أضاف: "مراقب المباراة هو الوحيد المنوط به تقييم الحكم والقيام بمنحه الدرجات عن إدارته للمباراة وايضا تقييم مستواه على ان يتم رفع تقرير المراقب وتقرير الحكم الى لجنة الحكام واللجنة الفنية وفي وجود حالات جدلية يتم عرضها فى الاجتماع الاسبوعي لتفادى أي أخطاء مستقبلية".

لفت إلى أن جميع الاتحادات منعت الحكام من الإدلاء بأية تصريحات لإغلاق الباب أمام أي بلبلة تتم إثارتها فى الدوريات المحلية والعالمية.
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