رئيس مجلس الدولة يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
إسلام دياب

استقبل اليوم المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب يرافقها الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، وحضر اللقاء بعض من أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، ولفيف من قضاة مجلس الدولة، وذلك لتقديم التهنئة لرئيس المجلس بمناسبة توليه رئاسة المجلس، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية بالدقي.

وقد هنأت المستشار أسامة شلبي، معربة عن تطلعها لتعزيز مجالات التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس الدولة.

وأشار رئيس مجلس الدولة عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به الأكاديمية الوطنية للتدريب، وما تقدمه من برامج تدريبية متميزة على وفق أحدث النظم الدولية والتي تواكب متطلبات التنمية والتحول الرقمي، وتساهم في التأهيل اللازم للقيادة والابتكار ورفع كفاءة الأداء لمؤسسات الدولة المصرية، على نحو يساهم في تعظيم رأس المال البشري.

وخلال اللقاء قدم خالص الشكر والتقدير للدكتورة سلافة جويلي متمنيًا دوام التواصل والتعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية الوطنية للتدريب، لتحقيق مزيد من النجاحات التي تنعكس على مسيرة التنمية البشرية لخدمة وطننا الحبيب.

مجلس الدولة الأكاديمية الوطنية للتدريب المستشار أسامة شلبي الدكتورة سلافة جويلي مؤسسات الدولة المصرية

ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص

