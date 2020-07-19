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نزار السيسي: تركيا تسعى للوصول إلى الخلافة المزعومة بعد أن أحبطت فى ثورة 30 يونيو

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:30 ص
نزار السيسي
نزار السيسي
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ريهام فيكتور لطيف
قال نزار السيسي، الكاتب والروائى، إن ليبيا مطمع لتركيا وأردوغان، لتضع لنفسها زريعة بالبحر المتوسط مرة أخرى، بعد منع الاتحاد الأوروبي لسفنها من التنقيب على الشواطئ القبرصية.

وأضاف نزار السيسى، خلال حواره ببرنامج، "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية رشا مجدي، أن تركيا تسعى للسيطرة على النفط والغاز الليبي.

وأشار الكاتب والروائى، إلى أن حزب العدالة والتنمية يهدف للوصول إلى الخلافة المزعومة بعد أن فشلت فى دخولها عن طريق مصر وأحبطت فى ثورة 30 يونيو.

وتابع أن حزب العدالة والتنمية مخرجه الأوحد لهذا الموضوع هو إقامة الخلافة من ليبيا ثم الحدود الغربية مع مصر وما إلى ذلك. 

وأكد أن كل ذلك يعد من ضمن الأسباب الاقتصادية والأيديولوجية لدخول أردوغان إلى ليبيا. 
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