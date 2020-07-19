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رياضة

على ملعب الأوليمبيكو.. إنتر ميلان يصطدم بـ روما في مواجهة قوية بـ الدوري الإيطالي

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:33 ص
مباراة إنتر ميلان
مباراة إنتر ميلان وروما " أرشيفية"
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محمد السعيد
يحل فريق إنتر ميلان ضيفًا على نظيره روما، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإيطالي.
ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للانفراد بوصافة الكالتشيو.

في المقابل يطمح روما في خطف الثلاث نقاط من أفاعي إنتر، لتأمين المركز الخامس وحجز مقعد مؤهل إلى الدوري الأوروبي، بعد ما فقد بشكل كبير فرصة إنهاء الموسم في المربع الذهبي.


ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة خلف أتلانتا الذي يملك نفس الرصيد ولكن يتفوق بفارق الأهداف، بينما يتواجد روما في المركز الخامس بـ 57 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، بارما مع سامبدوريا، بريشيا مع سبال، فيورنتينا مع تورينو، نابولي مع أودينيزي، جنوى مع ليتشي.
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