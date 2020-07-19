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برلمان

برلماني: تحديد سعر عادل لتسويق القطن سيكون سببًا للنهوض بزراعته

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:52 ص
القطن
القطن
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فريدة محمد

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بتوفير لجان متابعة على جميع زراعات القطن المنزرعة وتقديم جمع الإرشادات والتوصيات لزيادة الإنتاج، إلا أنه اعتبر أن المتابعة وحدها لا تكفي حيث نحتاج إلى خطوات جادة وفعالة من قبل وزارة الزراعة للنهوض بزراعة القطن بشكل عام وقطن طويل التيلة بشكل خاص.

وأوضح "مشهور" فى بيان صحفى له أن مصر تستهلك أكثر من 7 ملايين قنطار من القطن ننتج منها 4 ملايين قنطار فقط ونقوم باستيراد أكثر من 3 ملايين قنطار، موضحًا أن السبب الرئيسي في استيراد تلك الكميات الكبيرة تقلص المساحة الزراعية لمحصول القطن واتجاه الفلاحين لزراعة محاصيل أخري.

وأشار إلى أن هناك مشاكل كبيرة يعانى منها مزارعو القطن فى الغربية، منها تجاهل الحكومة ووزارة الزراعة محصول القطن أو تحديد سعره وفتح تجمعات كافية كما أن السعر الذى يتم تحديده لا يتناسب كل عام مع حجم المجهود والتكلفة التى يتكبدها المزارع.

وطالب النائب الدولة بأن يتم تقدير سعر الفدان بشكل يعوض الفلاح تعبه ويحفزه على زراعته كل عام حفاظا على القطن المصرى الذى ليس له منافس فى العالم، مضيفا أن زراعة القطن مكلفة جدا ومتعبة للغاية ولا نجد عمالة كافية وكثير من المزارعين امتنعوا عن زراعة القطن واستبدلوها بمحاصيل أقل جهدا وتكلفة، وبالتالي على الدولة أن تساعد المزارعين وتعمل على تلبية طلباتهم خاصة أن كثيرا من المزارعين عليهم ديون كثيرة من الأعوام السابقة.
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