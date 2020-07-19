بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مشرعات الاسكان الاجتماعي بها 3 مشروعات مختلفة وهي "سكن مصر" و"دار مصر" و"جنة"، وهي مشروعات كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، لافتًا إلى أن دار مصر وجنة هي مشروعات على نظام "الكمبوند" بها حدائق وسور خاص بها.









وأضاف المهندس عمرو خطاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن مشروع سكن مصر بأكتوبر الجديدة والمنيا وغرب قنا وناصر وأسيوط والقاهرة الجديدة تتراوح مساحات الوحدات السكنية فيه من 106 إلى 118 مترا، بينما مشروع دار مصر تتراوح فيه المساحات من 130 إلى 140، والمساحات في مشروع جنة تتراوح من 100 إلى 110 أمتار.









ونوه إلى أن سعر الوحدة يبدأ من 364 ألف جنيه إلى 948 ألفا، وتختلف الأسعار طبقا لكل مدينة والمساحة والموقع، مشيرًا إلى أنه في تمام الساعة 10 صباح اليوم سيتم طرح كراسات الشروط والتقديم والأوراق المطلوبة على موقع الوزارة.







