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بين الناس

سكان دار مصر بالعاشر من رمضان يستغيثون من عمود إنارة مكشوف

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمود حامد محمد، من سكان دار مصر شرق بالعاشر من رمضان، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود أعمدة إنارة مكشوفة تصدر ماس كهربائى وتعرض حياة الأهالي للخطر.

ويقول فى رسالته: بأنهم قاموا بتقديم عدة شكاوى فى ظل تخوف الأهالى من خطر الصعق بالكهرباء أو سرقة التيار.

التواصل مع القارئ 01000282626

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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