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صندوق الاسكان الاجتماعي: طرح كراسات الإسكان المتوسط غدا.. والمتداولة حاليا غير صحيحة

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:32 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قالت المهندسة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه مع كل إعلان  جديد للوحدات السكنية تظهر كراسات شروط غير صحيحة يتم تداولها.

وطالبت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" المذاع على قناة أكسترا نيوز، بالحذر من كراسات الشروط المتداولة عن سكن مصر ودار مصر وجنة، والتوجه لموقع صندوق الإسكان الإجتماعى الإلكتروني للتأكد من صحة الكراسات، لافتة إلى أنه يستم غدا طرح الكراسات الخاصة بالوحدات المشار إليها.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى  إن الوزارة ستتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت لضبط المواقع التى تنشر كراسات المتداولة. 

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