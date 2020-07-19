طائرة الشحن التركية الثالثة تغادر قاعدة الوطية في ليبيا

أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، بمغادرة طائرة الشحن التركية الثالثة قاعدة الوطية في ليبيا.





وقبل يومين، هبطت طائرة شحن تركية في قاعدة الوطية الليبية غربي العاصمة طرابلس.





وفي أوائل الشهر الجاري، أعلنت مصادر محلية ليبية بأنه تم انسحاب القوات التركية من قاعدة الوطية الجوية بعد تدمير منظومة الدفاع الجوية التركية بسبب الضربة التي استهدفت القاعدة حيث إن عدد كبير من القوات التركية غادر القاعدة الجوية ونتج عن ذلك خسائر كبيرة.





وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري أن تركيا ما زالت تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا.





وقال المسماري في مؤتمر صحفي أمس إن تركيا تحول مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها، حيث ما زالت ترسل القوات والمعدات إلى ليبيا.



