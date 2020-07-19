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المصل واللقاح يكشف حقيقة إصابة المتعافين بـ كورونا مرة أخرى بعد 3 أشهر .. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:56 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور أمجد الحداد ، رئيس قسم المناعة رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح ، إنه لا يمكن التنبؤ حتى الآن بحجم الأجسام المضادة للشخص المتعافى ب فيروس كورونا المستجد .

وأوضح    رئيس قسم المناعة رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح  ،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية DMC ، أن الأبحاث العلمية أشارت إلى إصابة الشخص المتعافى ب مرة أخرى ب  فيروس كورونا بعد 3 أشهر .

ولفت إلى وجود أبحاث علمية أشارت أيضأ إلى نسبة تكوين  الأجسام المضادة  للمتعافى من فيروس كورونا  يختلف من شخص لآخر .

وأشار إلى أن الشخص المتعافى من كورونا لابد من استمراره بتطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة للوقاية من كورونا . 

وتابع أن انخفاض معدل الإصابات فى الوقت الحالى لا يعنى اختفاء الفيروس نهائيأ .
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