المصل واللقاح يكشف حقيقة إصابة المتعافين بـ كورونا مرة أخرى بعد 3 أشهر .. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد ، رئيس قسم المناعة رئيس قسم الحساسية والمناعة ب المصل واللقاح ، إنه لا يمكن التنبؤ حتى الآن بحجم الأجسام المضادة للشخص المتعافى ب فيروس كورونا المستجد .





وأوضح رئيس قسم المناعة رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية DMC ، أن الأبحاث العلمية أشارت إلى إصابة الشخص المتعافى ب مرة أخرى ب فيروس كورونا بعد 3 أشهر .





ولفت إلى وجود أبحاث علمية أشارت أيضأ إلى نسبة تكوين الأجسام المضادة للمتعافى من فيروس كورونا يختلف من شخص لآخر .





وأشار إلى أن الشخص المتعافى من كورونا لابد من استمراره بتطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة للوقاية من كورونا .





وتابع أن انخفاض معدل الإصابات فى الوقت الحالى لا يعنى اختفاء الفيروس نهائيأ .