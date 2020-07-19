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محافظات

بعد خروج آخر 8 حالات .. أسيوط تحتفل بإغلاق عزل المدينة الجامعية بعد تسجيل صفر كورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:45 م
سيوط تحتفل بإغلاق
سيوط تحتفل بإغلاق عزل المدينة الجامعية
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إيهاب عمر
احتفلت مديرية الصحة بأسيوط اليوم الأحد بخروج آخر 8 حالات من عزل المدينة الجامعية بعد تماثلهم للشفاء وإعلان إغلاق معزل المدينة الجامعية، وذلك لعدم وجود مصابين.

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حضر الحفل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور محمد زين حافظ وكيل وزارة الصحة وعلى هامش الحفل منح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الطاقم الطبي والتمريض والإداري بمعزل المدينة الجامعية شهادات تقدير على ما بذلوه خلال فترة عمل معزل المدينة الجامعية.


كما كرمت مديرية الصحة الطاقم الطبي والإداري بالمعزل في نهاية فترة عملهم بمعزل المدينة الجامعية .


وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إن نسب الإصابات بفيروس كورونا ضعيفة وفي تناقص مستمر حيث وصلت نسب الإشغال داخل المستشفيات المخصص لعزل وعلاج مصابي كورونا لأقل من 50% .


وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تقرر غلق مقر مستشفى العزل بالمدن الجامعية بأسيوط، وذلك بعد خروج آخر المتعافين من المستشفى بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية وتماثلهم للشفاء وخلو المستشفى من المصابين.


وأكد "زين" على تكثيف مديرية الصحة لجهودها في التوعية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت والمستشفيات، بجانب تقديم الرعاية الطبية لحالات العزل المنزلي.


وأشار الدكتور محمد زين، إلى أن مع بداية جائحة فيروس كورونا جرى وضع خطة للطوارئ لاستيعاب أي زيادة محتملة في الحالات وتضافر الجهود مع جامعة أسيوط، من خلال تخصيص 7 مباني بالمدينة الجامعية للطالبات بطاقة سريرية بلغت 562 سريرا، لاستقبال المرضى وتوفير الأجهزة والمعدات والطاقم الطبي والإداري لإدارة المبنى.


وأوضح زين، أن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بأسيوط، استقبل أولى الحالات يوم 16 أبريل الماضي من جميع المحافظات" القاهرة والجيزة وبني سويف والفيوم والمنيا والوادي الجديد والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان" حيث بلغ عدد الحالات التي تم استقبالها أكثر من 950 مريض وشفاء أكثر من 881 مريضا، وجرى خروج آخر الحالات المتبقية بالمستشفى وعددهم 8 حالات بعد تماثلهم للشفاء وتلقيهم العلاج والرعاية الصحية.
بعد خروج آخر 8 حالات .. أسيوط تحتفل بإغلاق عزل المدينة الجامعية بعد تسجيل صفر كورونا
بعد خروج آخر 8 حالات .. أسيوط تحتفل بإغلاق عزل المدينة الجامعية بعد تسجيل صفر كورونا
بعد خروج آخر 8 حالات .. أسيوط تحتفل بإغلاق عزل المدينة الجامعية بعد تسجيل صفر كورونا
بعد خروج آخر 8 حالات .. أسيوط تحتفل بإغلاق عزل المدينة الجامعية بعد تسجيل صفر كورونا
بعد خروج آخر 8 حالات .. أسيوط تحتفل بإغلاق عزل المدينة الجامعية بعد تسجيل صفر كورونا
بعد خروج آخر 8 حالات .. أسيوط تحتفل بإغلاق عزل المدينة الجامعية بعد تسجيل صفر كورونا
بعد خروج آخر 8 حالات .. أسيوط تحتفل بإغلاق عزل المدينة الجامعية بعد تسجيل صفر كورونا
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