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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: ملء خزان سد النهضة يتطلب التوافق

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إلى ضرورة التوافق على ملء سد النهضة؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وبدوره، قال جوزيب بوريل، ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ، في بيان أمس السبت: "إن الاتحاد الأوروبي يؤيد تماما الوصول لحل إيجابي يرضي جميع الأطراف".

وقال "في الأيام المقبلة، سيتعين على الأطراف العمل لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم التوصل إلى اتفاق جماعي".

وأوضح المسئول الأوروبى أنه فى حال توصلت الأطراف إلى توافق "سنشجعهم على اختيار الطريقة التصالحية وسندفعهم للأمام".

كما أشاد بوريل بجهود جنوب إفريقيا لإيجاد حل لمشروع السد. وقال: "كرئيس للاتحاد الأفريقي ، كرست جنوب أفريقيا جهودًا كبيرة لإيجاد حل للخلافات بين مصر وإثيوبيا والسودن بشأن ملء سد النهضة".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يرحب بهذه المشاركة التي تستحق دعما بالإجماع من المجتمع الدولي".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت هيئة مياه ولاية الخرطوم اليوم، الأحد، عن خروج عدد من محطاتها النيلية عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ لمياه النيلين الأبيض والأزرق.

وعلق مدير عام الهيئة، المهندس أنور السادات الحاج محمد، في تصريحات صحفية نقلتها منصة قناة الحدث في السودان، قائلا إن محطات الصالحه  "أ" و "ب" وبيت المال، وشمال بحري، وام كتي، والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ، كاشفًا عن إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدنى مستوى لها في محطة مياه سوبا، ومحطة مياه بحري القديمة، ومحطة مياه المقرن، ومحطة مياه المنارة.
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