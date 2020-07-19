الاتحاد الأوروبي: ملء خزان سد النهضة يتطلب التوافق

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إلى ضرورة التوافق على ملء سد النهضة؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.





وبدوره، قال جوزيب بوريل، ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ، في بيان أمس السبت: "إن الاتحاد الأوروبي يؤيد تماما الوصول لحل إيجابي يرضي جميع الأطراف".





وقال "في الأيام المقبلة، سيتعين على الأطراف العمل لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم التوصل إلى اتفاق جماعي".





وأوضح المسئول الأوروبى أنه فى حال توصلت الأطراف إلى توافق "سنشجعهم على اختيار الطريقة التصالحية وسندفعهم للأمام".





كما أشاد بوريل بجهود جنوب إفريقيا لإيجاد حل لمشروع السد. وقال: "كرئيس للاتحاد الأفريقي ، كرست جنوب أفريقيا جهودًا كبيرة لإيجاد حل للخلافات بين مصر وإثيوبيا والسودن بشأن ملء سد النهضة".





وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يرحب بهذه المشاركة التي تستحق دعما بالإجماع من المجتمع الدولي".





وفي وقت سابق من اليوم، كشفت هيئة مياه ولاية الخرطوم اليوم، الأحد، عن خروج عدد من محطاتها النيلية عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ لمياه النيلين الأبيض والأزرق.



