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أصل الحكاية

قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب.. كل ما تريد معرفته عن التحالف من أجل الساحل

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:53 م
منطقة الساحل الأفريقي
منطقة الساحل الأفريقي
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أمينة الدسوقى

سعت لتشكيلها 5 دول أفريقية " موريتانيا، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد" من أجل مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي وبالفعل في يوليو 2017، تم الإعلان عن القوة المشتركة الإقليمية لمكافحة الإرهاب، والتي تسمى التحالف من أجل الساحل، خلال قمة حضرها رؤساء الدول الخمس، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باماكو عاصمة مالي، فما قصة تلك القوات وما هو عملها. 


عزمت الدول الخمس الأفريقية على إنشاء القوة في شهر فبراير 2014 ، خلال ختام قمة عقدت في نواكشوط، وذلك بهدف تنسيق التعاون مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة التي تنشط فيها مجموعات مسلّحة.


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وجرى التوقيع على الاتفاقية فى العاصمة الموريتانية نواكشوط  في 19 ديسمبر، ولكن الإعلان عن القوة كان فى بداية يوليو عام 2017، وذلك بسبب تزايد وتيرة الإرهاب، وعليه تم تشكيل قوة عسكرية مشتركة مكونة من 5 آلاف جندي، وذلك بهدف محاربة الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة تهريب البشر.


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و13 يوليو من العام نفسه انطلق التحالف من أجل الساحل بتحفيز فرنسي وألماني  في باريس بحضور الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المعنية بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني.


التمويل :

وبالنسبة للتمويل اقتصر خلال العام الماضي على 300 مليون يورو على الرغم من تعهد المجتمع الدولى على تمويل 414 مليون يورو وفق الرئاسة الفرنسية.

كما أنه في منذ انطلاق القوة فى 2017 وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم 50 مليون يورو، إلا أن مثل هذه القوة تحتاج إلى 400 مليون يورو.


الهدف من القوة : 

تهدف القوة العسكرية المشتركة إلى مكافحة الهجمات الجهادية التي تستهدف مالي والدول المجاورة، حيث تنتشر القوة على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر للعمل بجانب قوة برخان الفرنسية التي تطارد الجهاديين في دول الساحل، وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما).



أعضاء التحالف : 

ازداد عدد التحالف من أجل منطقة الساحل حيث اصبح اثنى عشر عضوًا هم : فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي ومصرف التنمية الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولكسمبرغ، كما أضحت الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وفنلندا بلدانا أعضاء تتمتع بصفة المراقب. 

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