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سيارات

تصميم تخيلي جديد لـ هوندا سيفيك الجديدة.. صور

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

ينتظر جميع محبى السيارات موديل سيفيك تايب آر عالية الأداء الجديد من العلامة التجارية الشهيرة هوندا ، ولكن لم تنتظر Motor1.com وقامت بنشر عدد من الصور التخيلية للموديل الجديد .

واظهر فريق Motor1.com،الذى قام بتصميم الصور التخيلية سيفيك تايب آر عالية الأداء بمظهر مقارب لشقيقتها أكورد ، وحصولها على واجهة أمامية جديدة كليًا ، بالاضافة لتزويد السيارة الشهيرة بخيارات جديدة للمحركات وتغييرات جذرية في المقصورة الداخلية.

كما حصل فريق Motor1.com، على معلومات مؤكدة من الشركة اليابانية تفيد بأن الجيل الحادي عشر من هوندا سيفيك سيظهر لأول مرة في أواخر ربيع العام 2021.

واكد فريق Motor1.com ان الشركة اليابانية اتخذت عدد من القرارات منها القيام بإغلاق بعض مصانعها كما ستضطر إلى إيقاف إنتاج طرازي سيفيك كوبيه وفيت الصغيرة في بعض الأسواق العالمية نظرًا لإنخفاض مبيعاتها أمام طرازات مثل HR-V و سيفيك هاتشباك،

وأوضح الفريق أن إيقاف إنتاج بعض الطرازات سيسمح للشركة بالتركيز على طرازاتها الناجحة، وبالتالي ستحصل 2021 HR-V على تحسينات كبيرة في الشكل والأداء، كما سيتم إطلاق طراز الميني فان أوديسي بتحديثات منتصف العمر.

تصميم تخيلي جديد لـ هوندا سيفيك الجديدة.. صور
تصميم تخيلي جديد لـ هوندا سيفيك الجديدة.. صور
تصميم تخيلي جديد لـ هوندا سيفيك الجديدة.. صور
تصميم تخيلي جديد لـ هوندا سيفيك الجديدة.. صور
تصميم تخيلي جديد لـ هوندا سيفيك الجديدة.. صور
تصميم تخيلي جديد لـ هوندا سيفيك الجديدة.. صور
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