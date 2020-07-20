برقى مطروح.. أجواد أنواع الأغنام وتميز لحومها.. شاهد

يزيد الحديث والاقبال على اغنام البرقى التى تشتهر بها محافظة مطروح، مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك، كأجود انواع الاغنام والتى تلقى قبولا كبيرا فى الاسواق المحلية والعربية.





فأغنام مطروح البرقى من أجود لحوم الضأن فى الشرق الأوسط، فهى تتميز عن الضأن البلدى المنتشر فى محافظات الدلتا ووجه قبلى، بلحمها الأحمر الذى تقل فيه الدهون، فضلًا عن القيمة الغذائية العالية التى تحتويه لحوم هذا النوع، بسبب تغذيته على المراعى الطبيعية فى صحراء مطروح.





وتشهد محافظة مطروح اقبال متوسط على الشراء استعدادا لعيد الاضحى خاصة مع لجوء المواطنين الى الشراء اما بالتوجة لاصحاب الاغنام فى الصحراء او فى الزربية الخاصة بالتربية وذلك لانحسار اسواق البيع بسبب فيروس كورونا





ويوكد سلومة الجراري من اهالي مطروح وتاجر اغنام ان الاقبال حاليا علي الشراء ضعيف لافتا الي تزايد حركة الشراء مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك .





واضاف ان سلالة أغنام "البرقي" يتزايد عليها الطلب خاصة ، وانها تعد من أجود لحوم الضأن في الشرق الأوسط، بلحومها ذات الطعم الطيب وقلة الدهون، فضلًا عن القيمة الغذائية بسبب المراعى الطبيعية.





وعن اسعار الاضاحي هذا العام يقول قدورة حمد من اهالي مطووح وتاجر بيع اغنام ان أسعار الماعز التى تجوز كأضحية تبدا من 1500 جنيه إلى 4000 جنيه، بينما جاءت أسعار الأغنام البرقى من 2500 جنيه إلى 5000 جنيه حسب العمر والحجم وكثافة اللحوم والوزن للأضحية .





واضاف ان الاقبال علي شراء الابقار والابل للاضحية قليل جدا خاصة مع طبيعة بدو مطروح الذين يفضلون الاغنام والماعز فهو الطعام المفضل اليهم لافتا ان غالبية مواطني المحافظة يحرصون علي شراء الاضحية او تربيتها بالمنزل فعدد قليل جدا لا يقوم بذبح اضحية خلال العيد.





وأشار ان ارتفاع العلف السبب في ارتفاع الاغنام وليس كما يدعي البعض طمع التجار ولكن المربين معذورون في رفع اسعارهم.





وقال حسين السنينى مدير تنمية القرية بمطروح ان اغنام البرقى من اهم الانواع التى تشتهر بها محافظة مطروح والتى تلقى قبولا كبيرا فى الاسواق المحلية والعربية لذلك فان هناك مشروعا هاما تبنته وزارة الزراعة منذ ثلاث اعوام وهو دعم سلالة البرقى ليس ماديا فقط ولكن بتحسين السلالة نفسها بخلط سلالات اغنام البرقى بمدن المحافظة المختلفة حتى يتم تجنب المشاكل الوراثية من الامراض وضعف السلالة المنتجة دون ادخال سلالات جديدة من المحافظات الاخرى.





وأوضح أن سلالة أغنام البرقى من أجود لحوم الضأن فى الشرق الأوسط، فهى تتميز عن الضأن البلدى بلحمها الأحمر الذى تقل فيه الدهون، فضلًا عن القيمة الغذائية العالية ، بسبب تغذيته على المراعى الطبيعية فى صحراء مطروح، كما أن لنقاء الجو وصفاء الصحراء تأثيرًا كبيرًا يميز تلك السلالة عن غيرها، الأمر الذى يجعلها على رأس قائمة الأغنام الأكثر جودة، فى جميع أنحاء العالم.





وأضاف ان المحافظة تمتلك مساحة كبيرة تصل الى 16% من مساحة مصر وبها أراض صالحة للرعى الا ان قلة سقوط الامطار حد من المراعى الطبيعية فكان البديل الاعلاف مما ادى لارتفاع الاسعار.



