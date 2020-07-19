نائب رئيس بنك مصر: الدولة تعاملت باحترافية شديدة في أزمة كورونا

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن الدولة تعاملت بإحترافية شديدة فى التعامل مع أزمة كورونا، مشيرا إلى التناغم بين الحكومة المصرية وجميع القطاعات، كل منهم قام بتادية دوره.





وأضاف "المغربي" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أزمة فيروس كورونا لم تؤثر بصورة كبيرة على نمو الدولة والشركات، موضحا أن العالم كله تأثر بها، إلا أنها لم تؤثر فى مصر نتيجة قيامها بإصلاحات مبكرة.





وتابع أن مصر خلال أزمة كورونا كانت فى وضع أفضل بكثير عن السنوات السابقة، وأنها أستطاعت أن تمر من تلك الأزمة بصورة جدة جدا.





وأكد أن عودة حياة الإقتصادية والأنشطة مرة أخرى تبشر أن التأثير السلبي للإقتصاد خلال الفترة القادمة سيكون أقل من ما شهدته مصر فى النصف الأول من هذا العام.





وأشار إلى أن البنك المركزى وقطاع البنوك تحمل عبأ كبير جدا خلال أزمة كورونا، حيث قامت بوضع خطوات للإصلاح والتعويم وغيره، لافتا إلى أنه لاولا هذا الإصلاح لكانت مصر ستكون فى أزمة كبيرة.



