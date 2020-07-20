تصميم تخيلى جديد لـ فورد برونكو.. فيديو

أعلن المصمم TheSketchMonkey العالمى عن تصميمه الجديد للسيارة فورد برونكو التى أعلنت عنها الشركة منذ فترة قليلة ليحولها الى نسخة رابتور بمظهر أكثر شراسة وقوة أكبر.

وقام المصمم TheSketchMonkey بنشر مقطع فيديو جديد قام فيه بإعطاء برونكو بعض الترقيات لتحويلها إلى رابتور، ولكن نسخة رابتور منها سيكون صعبًا ويحتاج إلى تغييرات تفصيلية للتأثير على الشكل العام للسيارة.

وقام TheSketchMonkey بعمل التصميم التخيلي يُظهر برونكو رابتور بجنوط مختلفة قليلًا، واكصدامات أكبر قليلًا، وعتبة جانبية تحت الأبواب .

اما فى الواجهة الأمامية، حيث تمت إضافة شبك أمامي بطابع رابتور، وتم استعارة بعض اللمسات من F-150 رابتور ، لذلك تكون برونكو رابتور لا تختلف بشكل كبير عن برونكو التى تم الكشف عنها بالفعل .

ويطرح المصمم TheSketchMonkey فى الفيديو عن سوال هل تحتاج فورد برونكو إلى نسخة رابتور بالفعل ، أم ستكون هناك تغييرات أخرى لا نعلمها ستحصل عليها رابتور عند كشف فورد عنها .