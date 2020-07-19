الشوط الأول.. ريال مدريد بطل الليجا يتعادل مع ليجانيس في آخر جولات الدوري الإسباني.. فيديو





وتوج نادي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، بعد فوزه على فياريال بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.





هدف اللقاء الوحيد حتى الآن سجله سيرجيو راموس قائد ريال مدريد في الدقيقة التاسعة من رأسية رائعة بعد أن أرسل زميله إيسكو كرة عرضية من ضربة حرة بالمقاس، رافعًا رصيده من الأهداف في الليجا لـ 11 هدفًا.





بعد ذلك كانت محاولات الطرفين بعيدة عن أي من المرميين، وحاول ليجانيس معادلة النتيجة، حتى استطاع لاعبه جيل تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 46 من الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.





ويحتل نادي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 86 نقطة، فيما يحتل ليجانيس المركز الثامن عشر برصيد 35 نقطة ويحتاج للفوز في مباراة اليوم وانتظار سقوط سيلتا فيجو للبقاء في الليجا الموسم المقبل

أنهى نادي ريال مدريد، الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بفريق ليجانيس، متعادلًا معه بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإسباني.