بشكتاش يفوز على فناربخشة وأنطاليا سبور يعبر أنقرة غوجو في الدوري التركي

حقق فريق بشكتاش الفوز على ضيفه فناربخشة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.





بشكتاش استقبل فناربخشة على ملعب "فودافون أرينا"، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري التركي





وشارك محمد النني، لاعبنا المحترف في صفوف بشكتاش ، أساسيًا في اللقاء وأكمله حتى نهايته.





وسجل هدفي بشكتاش دوماجوف فيدا (63)، وجوكهان جونول (70).





وارتفع رصيد بشكتاش إلى 59 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فناربخشة عند 50 نقطة في المركز السابع.





وجاءت باقي نتائج الجولة كالتالي.



