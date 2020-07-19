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رياضة

الأهلي يغلق ملف باهر المحمدي.. وفايلر يوافق على ضم أسامة جلال

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:38 م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
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عمرو ابوبكر
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولي النادي الأهلي اتفقوا مع نظرائهم في الاسماعيلي علي تأجيل التعاقد مع باهر المحمدي لاعب الفريق الساحلي إلي الموسم بعد المقبل بناء علي طلب مسؤولي الدراويش بسبب انتخابات مجلس الادارة التي ستقام العام المقبل. 

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "مجلس الاسماعيلي اتفق علي عدم بيع اللاعب لاي نادي في الموسم المقبل، والاكتفاء باعارته لاي ناد في الموسم الجديد أو الاستمرار مع الدراويش، علي اني تم بيعه للمارد الاحمر في الموسم بعد المقبل". 

وتابع: "بعد تأجيل المفاوضات مع باهر المحمدي، ورفض أحمد حجازي العودة من الدوري الانجليزي، السويسري رينيه فايلر وافق علي التعاقد مع أسامة جلال مدافع انبي لأنه بقي البديل المتاح لتدعيم خط الدفاع حاليًا، وفي حالة تأزم المفاوضات مع النادى البترولي سيوافق علي عودة المدافع الشاب محمد عبد المنعم كامبوس المعار الي سموحة".
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