الأهلي يغلق ملف باهر المحمدي.. وفايلر يوافق على ضم أسامة جلال

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولي النادي الأهلي اتفقوا مع نظرائهم في الاسماعيلي علي تأجيل التعاقد مع باهر المحمدي لاعب الفريق الساحلي إلي الموسم بعد المقبل بناء علي طلب مسؤولي الدراويش بسبب انتخابات مجلس الادارة التي ستقام العام المقبل.





وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "مجلس الاسماعيلي اتفق علي عدم بيع اللاعب لاي نادي في الموسم المقبل، والاكتفاء باعارته لاي ناد في الموسم الجديد أو الاستمرار مع الدراويش، علي اني تم بيعه للمارد الاحمر في الموسم بعد المقبل".



