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رياضة

صفقة الأهلي الجديدة.. حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر من إصابة مزمنة

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:51 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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عمرو ابوبكر
كشف وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل والذي وقع للنادي الأهلي، من إصابة مزمنة. 

وقال وائل نبيل في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار، إن طاهر محمد طاهر لا يعاني من أي إصابة مزمنة، كما يردد البعض ولكنه تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة".

وتابع: "اللاعب عانى من الإصابة ولكن تم سفره إلى ألمانيا وعاد بعد التأهيل بشكل طبيعي ولكن اي أنباء بشأن إصابته المزمنة أمر غير صحيح".

وعن حقيقة تجدد إصابة طاهر قال: لقد تعافى من إصابة قطع الغضروف وإصراره على مشاركته في الأولمبياد تسبب في إصابته بالخلفية. 

وأوضح: "طاهر تدرب بشكل قوي مع المنتخب ما تسبب في إصابته بمزق 3 ملي في العضلة الخلفية".

وقال طبيب المقاولون إن، سبب شكوى طاهر محمد طاهر، هي شكوى منذ سنوات من آلام في الحوض وعندما خضع للفحص الطبي أثبتت معاناته من ارتفاع نسبة الأملاح".

وأوضح: "تم خضوع اللاعب للعلاج وهو الآن لا يعاني من أي آلام أو إصابات، وهناك عدد كبير من اللاعبين يشتكون من تلك الآلام بسبب الأملاح والأمر طبيعي".
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